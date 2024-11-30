敘利亞反對派武裝攻入阿勒頗　近8年來首次

敘利亞反對派武裝派別攻入第二大城市阿勒頗（Aleppo），敘利亞軍隊關閉進入阿勒頗市的所有道路。俄羅斯空軍正在協助敘政府反擊反對派武裝分子。



路透社報道，敘利亞反政府武裝團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham），在11月27日對總統巴沙爾政府控制的阿勒頗省北部十幾個城鎮和村莊發起閃電襲擊，並在29日較後時候攻入阿勒頗市。

反對派武裝分子進展迅速，目前正在城內各街區掃蕩。三名敘利亞軍方人士過後告訴路透社，敘軍關閉了進出阿勒頗市的主要道路，因為軍隊接到命令，要從被反對派武裝分子佔領的街區安全撤離。

消息人士說，封路舉動相當於封鎖了阿勒頗，因為軍隊在城外的檢查站指示只允許軍隊通行和進入。

圖為2024年11月29日，敘利亞反對派武裝派別攻入第二大城市阿勒頗後，一架坦克在市內巡邏。（Reuters）

卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）報道稱，反對派武裝團體這次行動的戰略目標，是消除敘利亞政權和「民兵」對敘西北部反對派控制地區的影響，並限制他們對這些地區的反覆炮擊和導彈轟炸。

這場戰鬥主要由在伊德利卜（Idlib）和阿勒頗鄉村最具影響力的沙姆解放組織領導，民族解放陣線旗下的反對派軍事派別也參與其中。

巴沙爾和盟友俄羅斯、伊朗以及地區什葉派民兵於2016年底奪回阿勒頗市所有地區，反對派力量在數月轟炸和圍困後同意撤出，如今捲土重來。

武裝反對派之一榮耀軍（Jaysh al-Izza）的領導人賈比爾（Mustafa Abdul Jaber）說，反對派武裝勢力快速推進的原因在於伊朗支持的兵力不足以覆蓋整個阿勒頗省。

另據與土耳其情報部門有聯繫的反對派人士稱，土耳其為敘反對派武裝組織的這次進攻開了綠燈。不過，土耳其外交部說，土耳其試圖避免地區局勢進一步動盪，並稱最近的襲擊破壞了俄羅斯和土耳其2020年達成的緩和衝突協議。

敘利亞國家電視台否認反對派武裝攻入阿勒頗，並稱俄羅斯正在為敘軍提供空中支援。俄羅斯軍方29日說，空軍已經轟炸敘利亞的反政府武裝，以擊退對阿勒頗發動大規模進攻的極端分子。

千年古城阿勒頗在戰火摧殘下遍地頽垣敗瓦。（Reuters）

俄羅斯是敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）最重要的軍事支持者。莫斯科在2015年介入敘利亞內戰，扭轉了戰爭局勢。

俄羅斯國防部敘利亞和解中心發言人說：「俄羅斯空軍正在對非法武裝組織的裝備和人力、控制點、倉庫，以及恐怖分子的炮兵陣地進行火箭彈襲擊。」

據稱，過去24小時內已有200名武裝分子被消滅。這一數字尚未核實。

本文獲《聯合早報》授權轉載

