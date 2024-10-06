敘利亞駐俄大使：已申請加入金磚國家
撰文：莊勁菲
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塔斯社（TASS）10月5日報道，敘利亞駐俄羅斯大使賈法里（Bashar Jaafari）表示敘利亞已申請加入金磚國家（BRICS）。
賈法里在出席主題為「北高加索：新地緣戰略機會」的會議期間，向傳媒談到：「我們對加入金磚國家非常感興趣，已經發出了加入該組織的書面請求。」
今年由俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國。
金磚國家為由新興市場國家組成的國際組織，其創始會員國為巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）及中國（China）。為應對金融危機，四國領導人2009年6月在俄羅斯舉行首次會晤，金磚國家間的合作機制正式啟動。2010年12月23日南非（South Africa）正式加入後，合稱金磚國家（BRICS）。
2023年8月，又有6個國家受邀加入，即阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋。阿根廷於12月底拒絕加入，其他國家則於2024年1月1日成為正式成員。
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