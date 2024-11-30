日本秋田縣超市有熊「到店內光顧」　1店員受傷

日本秋田市一間超級市場11月30日發生熊闖入「光顧」事件，超市內一名40多歲店員額頭和耳等部位受傷，送院時沒有生命危險。



《河北新報》及日本放送協會（NHK）等傳媒報道，事發於30日早上6時20分左右，秋田臨港警署接報，指附近土崎港西3丁目的超市Itoku土崎港分店（いとく土崎みなと店）內一名男職員遭一隻長約1米的熊襲擊。

警方指，受傷員工當時在熟食區開店準備工作時遇襲，他在另一名店員協助下走到店後避難及報警求助。事發時店內約有20名員工，全部安全逃到附近地方。

目前熊仍身處超市內，市政府及警方在超市正門2個出入口附近設捕獸籠，嘗試將這位「不速之客」帶走。

事發超市位於JR秋田站西北約7公里，附近有多間住宅、食肆、酒店及警署等設施。而根據秋田市資料顯示，超市所在的地區於29日晚錄得4宗發現熊的報告，並曾與車輛碰撞。