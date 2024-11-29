日本富士山「打卡LAWSON」潮未退　政府再增設欄杆阻遊客亂過馬路

日本山梨縣富士河口湖的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）被視為「打卡」勝地，遮擋景色的布幕在8月中拆除後，遊客過多造成的問題重現。町公所10月已在馬路一側設置5米長的欄杆，防止人們亂過馬路。日媒11月29日報道，由於亂過馬路的現象再次增加，政府決定在商店馬路的一側也增設長6米的欄杆。



日本放送協會（NHK）和共同網29日報道，隨着旅遊旺季的到來，人們紛紛赴當地一睹已冠雪的富士山，這導致亂過馬路的現象再次增加。為預防亂象再現，町公所在店方同意後，決定在商店一側也增設欄杆。

2024年5月21日，法國遊客在日本山梨縣LAWSON便利店河口湖站前店拍攝富士山的照片。（Reuters）

據該町公所介紹，欄杆為金屬製，每根長3米、高80厘米；政府還考慮將附近的斑馬線顏色從常規的白色改為綠和白，以引導遊客使用斑馬線。

町長渡邊英之當日在記者會上強調，當地因遊客而造成的各種問題其實已得到大大改善，因此政府目前不考慮重新設置布幕。

町公所10月在馬路一側設置欄杆：

日本山梨縣富士河口湖的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）遊客過多造成的問題重現，町公所2024年10月10日於當地馬路其中一側設置5米長的防護欄，防止遊客亂過馬路。（NHK截圖）

町公所此前為解決LAWSON便利店河口湖站前店太多遊客引起的問題，一度在便利店對面行人路拉起布幕遮擋景色。

街坊在地方政府協助下，在4月底決定架起一道2.5米高、20米闊的的黑色保護網，直接「毀掉」這個打卡點。不過之後仍傳出布幕被破壞的消息，當局在7月以更結實及顧及景觀看棕色布幕取代。

日本山梨縣富士河口湖町政府2024年7月25日，將LAWSON便利店河口湖站前店舊有的黑布換成更結實的棕色布幕，然而只過4天卻再遭破壞。（NHK截圖）

後來強烈熱帶風暴安比逼近日本，町公所決定8月15日下午拆除布幕，避免它遭風暴破壞。然而風暴過後，布幕卻沒有重新安置。

町公所當時稱，將視乎遊客的聚集程度和不文明行為情況才決定，再決定是否再次設置布幕。

2024年5月21日，日本山梨縣富士河口湖鎮一家便利商店附近，工人豎起屏障，擋住富士山熱門拍照點的視線。（Reuters）

網民發現在天氣好的時候，LAWSON河口湖站前店拍照構圖很美，令該處成為打卡熱點，人們會站在店面對面的道路，向便利店的方向拍照，將整個富士山收入鏡頭。

當地居民稱，大約自1、2年起，這裏前變得非常受歡迎，平時常有數十人在拍照。個別遊客行為問題，居民不勝其煩。