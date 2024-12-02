走塑｜《全球塑膠公約》第五輪未達共識　限制產量問題分歧嚴重

《全球塑膠公約》第五輪全球談判在韓國釜山舉行，至12月1日的最後一天，仍未能達成協議。有100多個國家希望限制產量，但佔少數的石油生產國要求只針對廢棄量。聯合國環境規劃署（UNEP）執行主任安諾生（Inger Andersen）承認，分歧明顯仍然存在。



圖為2024年11月28日，菲律賓黎剎省（Rizal）的垃圾場堆滿塑膠包裝。（Reuters）

2024年11月27日，菲律賓馬尼拉一名婦女在回收店為塑膠瓶進行分類。（Reuters）

路透社報道，今輪談判原定是最後一輪，但178國家在條約的基本範圍上，仍然存在很大分歧，只能同意將關鍵決定推遲，並在稍後日期繼續談判。

會議主席Luis Vayas Valdivieso於12月1日發布的修訂文件，作為構成條約的基礎，但許多最關鍵問題上仍未獲確定。最具分歧的問題包括：限制塑膠生產、管理塑膠產品和相關化學品，以及援款幫助發展中國家實施該條約。

圖為2024年11月23日，《全球塑膠公約》第五輪全球談判在韓國釜山舉行前，氣候活動人士集會要求與會國家達成共識。（Reuters）

由巴拿巴提出的限制生產塑膠，獲得逾百個國家支持。但沙地阿拉伯等少數石油生產國，強烈反對減少塑膠產量，認為是超越紅線，並試圖使用策略來拖遲談判。

盧旺達環境管理局局長Juliet Kabera強調，公約如最終僅以自願為原則，將是不可接受的，必須認真對待，而不是讓條約註定失敗。