敘利亞反對派武裝攻勢迅猛　布林肯與土耳其外長通電話

敘利亞戰火再起，親土耳其的敘利亞反對派武裝在進攻中迅速取得進展，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和土耳其外交部長12月1日為此通電話，土耳其表明支持緩和敘利亞的局勢。



法媒報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在一份聲明中表示，布林肯和土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）在電話中討論了「緩和局勢、保護阿勒頗（Aleppo）和其他地方的平民和基礎設施的必要性」。

12月1日，布林肯與土耳其外長菲丹通電話，就敘利亞親土反對派武裝攻下阿頗勒討論。圖為美國國務卿布林肯。（Reuters）

敘利亞反對派武裝與土耳其支持的武裝分子發動了多年來最大規模的攻勢，從效忠敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的部隊手中奪取了敘利亞第二大城市阿勒頗的控制權。

土耳其外交部消息人士披露，菲丹告訴布林肯，安卡拉「反對任何加劇當地不穩定的事態發展」，並表示土耳其將「支持緩解敘利亞緊張局勢的舉措」。

菲丹還表示，「敘利亞政權和反對派之間的政治進程應該最終確定」，以確保敘利亞和平，並強調土耳其「絕不允許針對土耳其或敘利亞平民的恐怖活動」。

2024年12月1日，敘利亞總統巴沙爾（中，Bashar al-Assad）在敘利亞大馬士革會見伊朗外交部長阿拉格希（左三，Abbas Araqchi）。（Reuters）

敘利亞戰爭觀察員稱，在爆發衝突期間，親土耳其的叛軍團體還襲擊了阿勒頗及周邊地區的政府軍和庫爾德人民保衛部隊 (YPG) 。

土耳其認為庫爾德人民保衛部隊是被取締的庫爾德工人黨（PKK）的一個分支，庫爾德工人黨領導了針對土耳其長達數十年的叛亂。

2024年12月2日，敘利亞叛軍士兵在伊德利卜省（Idlib province）的馬雷特努曼（Maarat al-Numan）行走。（Reuters）

敘利亞反對派武裝於11月27日發動攻勢，而以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的停火協議當天生效。

敘利亞戰爭觀察員說，迄今為止，已有400多人在敘利亞衝突中喪生，其中大多數是戰鬥人員。

美國國務院說，布林肯和菲丹還討論了加沙地帶人道援助、結束加沙戰爭和確保哈馬斯（Hamas）釋放以色列人質的努力。

2024年11月8日，土耳其外交部長菲丹於希臘雅典出席記者會。（Reuters）

菲丹說，以色列「應該信守承諾，使以黎停火成為永久停火，並呼籲盡快在加沙停火。

消息人士稱，兩人還討論了烏克蘭和南高加索問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

