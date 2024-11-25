俄製客機土耳其着陸後突然起火　機上95人驚險撤離｜有片

一架俄製客機11月24日在土耳其南部安塔利亞機場降落後引擎起火，致機上89名乘客與6名機組人員緊急撤離，所幸未造成人員傷亡。



據土耳其交通部指，肇事的是一架由俄羅斯的方位角航空（Azimuth Airline）航空公司運營的蘇愷超級噴射機100（Sukhoi Superjet 100）。飛機從黑海沿岸的度假勝地索契（Sochi）起飛，當地時間晚上9時34分於土耳其降落，駕駛員隨即發出緊急呼叫。

航空新聞網站Airport Haber發佈的現場片段顯示，救援人員在為飛機救火時，火焰從飛機左側噴出，冒出濃煙。一些乘客從緊急滑梯撤離飛機，還有乘客手持行李試圖逃離火海。

方位角航空公司表示，風切變造成了飛機着陸時顛簸。俄羅斯聯邦航空局（Rosaviatsiya）表示正在調查事故。

這並非蘇愷超級噴射機100首次在惡劣天氣下發生事故。《紐約郵報》報道，2019年，方位角航空的另一架同機型飛機從莫斯科起飛後遭到雷擊，飛機在莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）緊急降落並燃起大火，造成機上72人中的41人罹難。

根據飛行追蹤網站FlightRadar24，此次發生事故的飛機已有7年機齡，但由於西方就俄烏戰爭的制裁措施，俄羅斯飛機數量不足。