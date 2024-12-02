世博前美化市容　日本大阪掃黃＋整頓貧民窟　流浪漢：太突然

日本大阪明年4月主辦世博會，正抓緊時間美化市容。除了掃黃也大力整頓貧民窟，最多流浪漢聚集的大阪西成區成了「掃貧」據點。大阪當局星期天（12月1日）執行搬遷令，用柵欄將該地區圍起來，把流浪漢一個不留的帶出。為防暴動，也出動警察機動隊協助清場。



大阪西成愛林地區（舊稱釜崎）在日本經濟騰飛，建設業蓬勃的70年代為僱工的露天勞動力市場。後來，那裏蓋起了日本最大的僱工介紹大樓「愛林中心」。90年代末期，日本泡沫經濟破滅，工作機會大減，使僱工陷入困境，不少淪為流浪漢。據悉，一度有千餘人在愛林中心周圍露宿。

2016年，該中心因存在抗震問題被令拆遷。儘管中心已被封，但周圍仍住着一些流浪漢。今年，大阪當局要求騰出土地併發出了驅逐令，但仍有十多名露宿者不肯離開。今年5月，法官判決露宿遊民敗訴，於是大阪強制執行了搬遷令。

圖為大阪城，攝於2020年3月（Getty）

《朝日新聞》報道，星期天早上7時，多個露宿街頭的高齡流浪漢被人員帶離愛林區。據該報拍到的照片顯示，一名老人在睡夢中被執法人員喚醒，他身上還蓋着紙皮和藍色塑料草蓆。

一名70多歲露宿流浪漢說：「這來得太突然。我希望能有足夠的時間來收拾東西。」另一名60多歲流浪漢救援團體的男子則指出，聽說要強制執行搬遷，這天終於到來了。明年大阪辦世博會，故必須儘快做一個了斷。

那地區囤積不少垃圾，有被人非法丟棄的冰箱、洗衣機、抽屜櫃等。中心周圍有支援團體的巴士，據悉一些流浪漢到了冬天就睡在巴士裏過冬。星期天，被大阪人員拉走的還包括那地區專供70年代僱工曾用來煮大鍋飯的巨型大鍋。

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從1961年到2008年間，大阪西成區發生僱工暴動事件多達24宗，維安是一大問題。暴動的背後，隱藏了勞動者對工頭的不滿、工作環境的惡劣。

當年，日本當局建設的「愛林中心」是為了監管和嚴防暴動。據悉，大阪此次強制執行搬遷措施，是為了大阪世博安全考量。今後，當局也準備重新發展這個地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

