大阪男陳屍賓館死狀詭異　四肢遭皮帶綑綁多處瘀傷　同行男子失蹤

撰文：TVBS新聞網
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日本大阪一間賓館昨日晚間發現一具男性遺體。

當地警方趕到現場後，在賓館房內發現一名只穿內褲的男子，四肢遭到疑似皮帶物體綁住，全身多處瘀傷。警方指出，與死者同行的男子先行離開，正在追查該男子的下落。

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綜合《產經新聞》等外媒報道，大阪市警方於16日晚間10點50分左右接獲通報，大阪市天王寺區茶臼山町一間賓館的員工，在2樓客房發現一具男性遺體。警方表示，死亡男子年約40多歲，脖子與腹部有多處瘀傷。四肢分別用疑似皮帶的用具固定住，無法動彈。

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據了解，死者於16日晚間7點左右，與一名男子到該賓館休息3小時。同行男子在約8點左右就離開。由於死者在10點過後仍未退房，賓館員工到房間確認狀況後，發現他倒在房間的榻榻米上，房門當時並未上鎖。

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警方在房內發現一個放了約2千日圓（約21港元）的零錢包和背包，床邊擺着手機。今後將透過司法解剖調查男子死因，並確認他的身分。由於警方判斷這可能是一宗他殺案件，正在追查同行男子的下落。

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