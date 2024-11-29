中美換囚｜梁成運等3美國公民抵國度感恩節　布林肯指身體健康

中美達成換囚協議後，包括美籍港人梁成運在內的3名美國公民，獲中國釋放後已返抵美國。載有3人的飛機於當地11月27日深夜降落德州聖安東尼奧（San Antonio）的軍事基地。 另中國外交部28日在記者會回應媒體時，證實3名被美國政府錯誤拘留的中國公民已安全返回祖國，但未透露3人身份。



美國國務院和白宮2024年11月27日證實中國已釋放3名美國人，圖為獲釋3人Mark Swidan、李凱、梁成運此前照片。（X@HostageAid）

白宮27日表示，與北京達成協議後，獲釋3人分別為Mark Swidan、李凱（Kai Li）及梁成運（John Leung）。

3人當日搭乘全能國際航空（Omni Air International）返抵美國。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，27日晚與3人進行了交談，「他們正好趕上感恩節回到美國。我告訴他們，我很高興他們身體健康，他們很快就會與親人團聚。」

其中，李凱的兒子Harrison Li發聲明，感謝美國總統拜登（Joe Biden）政府官員為今次釋放所做的努力，並指獲釋者正好趕上感恩節假期。

圖為2024年11月27日，一架全能國際航空（Omni Air International）包機在接載3名獲中國釋放的美國公民後，在美國德州聖安東尼奧（San Antonio）重新加油。（REUTERS）

3名中國公民獲釋亦返抵中國

至於3名獲美國釋放的中國公民，亦已返抵中國。中國外交部發言人毛寧28日在例行記者會上表示，經過中國政府的不懈努力，3名被美方錯誤扣押的中國公民已安全返回祖國。

毛寧表示，這一情況再次表明，中國永遠不會放棄同胞，北京堅決反對美國出於政治目的對中國人民的鎮壓和迫害。她並透露，一名在美國潛逃多年的逃犯被遣返回國，強調沒有地方是避罪天堂，中方務必追捕到底。