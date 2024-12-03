哈利波特影城出售葛來分多寶劍　日本警方：太鋒利　擁有或違法

日本東京華納兄弟哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter）在2023年開幕後，就吸引大批影迷朝聖。園方提出多款紀念品「吸金」，其中一款是1比1的葛來分多寶劍（Godric Gryffindor's sword），不過日本警方指它太鋒利，懷疑可能違反法例，結果需要回收。



《衛報》及日本放送協會（NHK）等傳媒報道，根據華納兄弟的網站顯示，葛來分多寶劍全長86厘米，由不鏽鋼製造，網站形容它是「真實重現葛來分多寶劍」。

圖為東京華納兄弟哈利波特影城出售的葛來分多寶劍。（X/@@pottermaniajp 圖片）

這把劍在限時發售後，東京警視廳認為，葛來分多寶劍的邊緣太過鋒利，因此通知華納兄弟，無牌持有這個產品的人士可能違反1958年通過的槍械及刀劍法律《銃炮刀劍類所持等取締法》（簡稱銃刀法）。

據了解，這把寶劍價值3萬日圓（約1,555港元），至今已經出售351把。華納兄弟11月26日在網站宣布以發現銷售疑慮為由，回收由2023年5月至2024年4月之間售出的產品。

哈利波特與葛來分多寶劍。（YouTube/Warner Bros. Entertainment 截圖）

原本在當地的網上市集亦有多個同類產品，但之後似乎已被刪除。