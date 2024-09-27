《哈利波特》麥教授金像女星Maggie Smith逝世　享年89歲

在《哈利波特》系列電影中飾演「麥教授」（Professor McGonagall）的英國女星Maggie Smith（瑪姬史密芙、又譯瑪吉史密斯）9月27日在倫敦逝世，享年89歲。



Maggie Smith的演員兒子Toby Stephens與Chris Larkin在一份聲明中表示：「9月27日周五清晨，她在醫院安詳地去世。」

《哈利波特》飾演麥教授深入民心

在電影《哈利波特》中飾演麥教授的英國資深演員Maggie Smith現年89歲，她從影超過60年，拍過無數的作品，當中，最讓香港影迷熟悉的當然是她在《哈利波特》系列電影中飾演霍格華茲的副校長「麥教授」（Minerva McGonagall）。

Maggie Smith演出「麥教授」時，已經接近70歲，在戲裏這位老師，經常以嚴厲的一面示人，不少學生可能都會覺得她是位果斷、鐵面無私的教授。但她仍然是霍格華茲師長中，最受學生尊敬的人物之一。「麥教授」特別關心哈利波特，同時也是鳳凰會的成員，是鄧不利多最堅定的支持者。雖然表面上是位個性較堅毅的老師，但其實有時都會表現得溫柔，經常會鼓勵學生。

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《哈利波特》並非唯一代表作 縱橫影壇多年曾兩度獲奧斯卡

現實中，Maggie Smith的演戲生涯中，獲獎無數，是位出色的英國演員，拿過2個奧斯卡金像獎、3項金球獎、3項艾美獎等等。雖然Maggie做校長的形象深入民心，但她其實早年也有不少代表作，例如：1965年的《奧賽羅》（Othello）、以及為她贏得奧斯卡影后的《錦繡年華》（The Prime of Miss Jean Brodie）等，另外她亦曾在2010年代參演時代劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）。