越南女首富張美蘭涉120億美元詐騙案　法院維持死刑判決

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉及超過120億美元詐騙事件，當地國營傳媒12月3日報道，法院駁回她的上訴，維持死刑判決。



張美蘭4月被越南法院裁定違反金融機構貸款規定罪、貪污罪及行賄罪成，分別判處入獄20年及死刑，三罪並罰為死刑。當地傳媒曾在6月報道，她願意拿出遭扣押的資產償還，爭取上訴不判死。

而在今次判決中，路透社引述《越南快訊》（VnExpress）報道，胡志明市最高人民法院的判詞指，張美蘭沒有減刑理由，因此維持原判。不過法院同日提到，如果她可以歸還4分3的所盜用公款，或可改判她終身監禁。

越南女首富案：張美蘭2024年4月11日出庭畫面（影片截圖）

法院亦在10月17日裁定她詐騙財產、洗黑錢和非法跨境運輸貨幣三項罪名全部罪成，分別判處8和12年刑期，以及無期徒刑。

張美蘭1956年10月於胡志明市出生，她一手創辦的萬盛發集團（Van Thinh Phat）是越南其中一個最大的房地產集團，其家族被視為當地最富裕的家族之一。