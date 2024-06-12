越南富商張美蘭豪擲巨額資產還詐騙債務　爭取不判死刑

越南地產大亨、萬盛發集團（Van Thinh Phat）創辦人張美蘭（Truong My Lan）因巨額欺詐被判死刑後，越南傳媒6月10日報道，她如今願意拿出遭扣押的資產償還，爭取上訴不判死。



根據《越南快訊》，調查機構從張美蘭身上扣押2240億越南盾，凍結價值超過920億越南盾和160萬美元的79個帳戶，還有其他相關法人實體的205個帳戶，總額達8240億越南盾和近26萬美元，也扣押張美蘭在河內、胡志明市、峴港的9處房產。

張美蘭（中）2024年4月11日在胡志明市法庭內（影片截圖）

越南女首富案：張美蘭2024年4月11日在胡志明市法庭內的畫面（影片截圖）

越南《青年報》（Tuoi Tre News）10日指，在與調查機構合作的過程中，張美蘭承認公司所發行的債券違法，要求為自己的錯誤承擔責任，把以她被扣押的全部資金和資產向債券持有人償還債券債務。

越南公共安全部警察調查局認為，張美蘭終於承認她在債券發行和濫用的犯罪行為，導致嚴重後果，也承認自己負有賠償損失、返還債券持有人的責任。

調查機構建議，在接下來的審判，張美蘭的認罪態度或許會予以考慮。