英特爾行政總裁基辛格被迫離職　與董事會就重振公司計劃有分歧

英特爾（Intel）行政總裁基辛格（Pat Gelsinger）被迫離職，董事會對他重振這間晶片製造商巨頭的計劃失去信心。



彭博社引述知情人士報道，基辛格上週與董事會就公司在奪回市場份額以及縮小與英偉達公司（Nvidia，輝達）差距方面的進展進行會談，衝突在此期間達到了頂點。他被要求選擇退休或被解職，並選擇宣布結束他在英特爾的職業生涯。這些知情人士因相關過程未公開而要求匿名。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

英特爾在一份聲明中表示，公司財務總監津斯納（David Zinsner）和副行政總裁霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）暫時擔任聯合行政總裁，同時董事會在尋找基辛格的繼任者。獨立董事會主席耶里（Frank Yeary）暫時擔任執行主席。

現年63歲的基辛格曾被譽為這間晶片巨頭的「救世主」。三年前他上任時，表達了對公司的熱愛，並表示決心將英特爾恢復到半導體行業的領先地位。基辛格從少年時期就開始在英特爾工作，但在2009年離職，成為雲端計算公司VMware的行政總裁。2021年重返英特爾時，他承諾重新奪回晶片製造的領先地位，這是英特爾此前輸給台積電等競爭對手的關鍵領域。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

彭博社無法立即聯繫到基辛格置評。

英特爾的投資者對這一高層變動表示歡迎，公司股價2日在紐約上漲最多達6%，儘管今年以來仍累計下跌約50%。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

