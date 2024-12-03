韓國首爾地鐵車長內急去廁所4分鐘　125班列車延誤

11月25日，韓國首爾地鐵2號線外環列車發生一名列車長急需上廁所的情況，導致後續列車不斷延遲。



根據《東亞日報》，首爾交通公社26日表示，列車長當時使用洗手間約4分鐘後立即返回，但在這過程中，後續列車全部停駛，列車延遲時間累積超過正常運行時間的20分鐘以上。

首爾交通公司表示，雖然總延遲時間約為20分鐘，但由於每列列車的平均延遲時間不同，約1分鐘至5分鐘左右，因此乘客沒有感受到延遲。乘客可以順利依次搭乘下一班列車，沒有遇到太大的不便。

首爾地鐵（Youtube@SeoulMetro）

目前首爾地鐵2號線由司機和列車長共同操作，司機坐在列車前部，列車長則坐在後部，實行雙人操作制度。報道還提到，這並不是第一次列車長或司機需要急需使用洗手間的情況，這種情況偶爾都會發生。首爾地鐵2號線列車從出發到終點，需要持續運行2至3小時，由於列車內沒有緊急洗手間，因此緊急情況下只能使用車站洗手間。