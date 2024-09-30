首爾地鐵生財有道 靠一招4年賺近150億韓圜 江南站叫價最高
撰文：王海
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韓國媒體引述首爾地鐵公司（Seoul Metro）報道，他們過去4年透過拍賣地鐵車站的冠名權，合共獲利高達150億韓圜（約8900萬港元）。在眾多車站當中，訂價和獲利最高的是港人熟悉、豪宅與甲級寫字樓雲集的江南站（Gangnam Station），它同時被稱為「Haru植牙診所站」。地鐵公司與該診所簽訂的冠名合約，金額高達11.1億韓圜（約700萬港元）。
《韓國時報》（Korea Times）9月30日報道，首爾地鐵自2016年開始，為了解決內部的財務困難，開始推出車站冠名，讓有興趣的企業，透過拍賣競投方式獲得冠名權。
企業一旦中標，企業或機構名稱將會與原站名並列，放置在括號內，而列車及車站廣播中，也會一起播放，是一種能提高知名度與消費者記憶的宣傳方式，每次中標的冠名合約為期3年，可允許續約一次。
首爾地鐵公司表示，他們管理的1至8號線，一共有276個車站，拍賣冠名權實施至今，有39個車站被企業看中花錢冠名。
該項目過去4年，為首爾地鐵帶來149.7億韓圜（約8900萬港元）收入，平均每年37億韓圜（約2200萬港元）。
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