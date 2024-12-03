出遊注意：日本秋季自126年來最暖　賞楓最佳日期延至12月頭登場

日本氣象廳稱，日本錄得自126年前有記錄以來最溫暖的秋季，深秋初冬的紅葉季節也因此推遲到12月。



法媒引述氣象廳星期一（12月2日）在其網站發布的資訊說：「今年的氣溫比往年高出1.97攝氏度，是自1898年開始統計以來最熱的秋天。」

根據記錄，9月至11月期間，東京氣溫高出2.4攝氏度，中部城市名古屋高出2.9攝氏度，札幌市北部則高出1.2攝氏度。秋葉觀賞日期也因此推遲到12月。

深秋初冬是遊客紛紛湧入，觀賞秋色中鮮艷的紅色和黃色樹葉的時候，今年異常的溫暖天氣把賞葉節推遲到12月。

在京都，一家以在夜間運行火車，讓人在燈火中穿越楓樹林而聞名的鐵路公司延長了運行時間，因為樹葉顏色沒有在往年同一個時候產生變化。

日本氣象廳稱，日本錄得自126年前有記錄以來最溫暖的秋季，深秋初冬的賞楓季節也因此推遲到12月。（Getty）

日本氣象廳稱，東京觀賞紅葉的最佳時間是12月5日左右，大阪的最佳觀賞時間是12月9日，均比平常晚。

日本今年經歷了有記錄以來最熱的夏季，科學家稱氣候變化引發的極端熱浪席捲了世界許多地區。

今年，富士山著名的積雪消失的時間是有記錄以來最長的一次，白雪直到11月初才出現，以往10月初便能望見富士山頭的白雪。

本文獲《聯合早報》授權轉載

