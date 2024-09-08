日本旅行｜2024紅葉預測出爐　即睇8大地區「最佳賞楓時間」

撰文：TVBS新聞網
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根據日本氣象網站《Weather News》公布今年第一波日本「紅葉預測」，預估今年部分地區紅葉盛開時間相比過去會稍晚，但整體而言「見頃日」（最佳觀賞日）與往年相同，差異不大。
除此之外，日媒也指出，今年可以期待欣賞到鮮豔的紅葉，若想提早賞楓，9月中旬起北海道大雪山的「旭岳」（姿見池附近）就能看到紅葉，為今年日本賞楓季拉開序幕。

即睇日本八大地區「最佳賞楓時間」：

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根據《Weather News》預測，由於各方面氣溫影響條件充足，今年的楓葉顏色變化與鮮豔程度值得期待。下方為您整理日本各地區最佳賞楓日。

北海道地區：9月中旬～10月下旬

北海道：9月中旬～10月下旬（Weather News）

預計北海道能最早進入賞楓期，位於大雪山的「旭岳」（姿見池附近）預計將於9月14日左右迎來最佳觀賞期，至於北海道大學的「銀杏大道」及「北海道廳舊本廳舍」前等著名景點，紅葉預計皆可持續觀賞至11月上旬。

東北地區：10月上旬～11月中旬

東北地區：10月上旬～11月中旬。（Weather News）

寒冷的東北地區，由於氣候較冷，比本州其他地區更早進入紅葉季節。從福島縣的「磐梯吾妻Sky Line」等高海拔山區開始，10月8日就能看到紅葉，並在11月中旬前進入賞楓期；岩手縣「中尊寺」、宮城縣「圓通院」等地也將11月中旬前進入紅葉最佳觀賞期。

中部地區：9月下旬～12月上旬

中部地區：9月下旬～12月上旬。（Weather News）

中部地區又以「香嵐溪」、「白川鄉」最具代表性，最佳觀賞期為11月中旬到12月上旬。山梨縣「河口湖畔」是享受壯麗富士山和紅葉景色的理想地點，最佳觀賞期為11月上旬至11月下旬。在10月26日至11月20日之間也舉行「紅葉祭」，這段期間紅葉會被燈光點綴至晚上9點30分。您可以拍攝富士山、紅葉、湖泊及燈光照明的絕美景色。

關東地區：10月上旬～12月上旬

關東地區：10月上旬～12月上旬。（Weather News）

關東地區擁有許多觀光名勝，例如日光、箱根、高尾山等。此外，東京都內也有許多紅葉景點，都市中心的紅葉最佳觀賞期預計在11月下旬至12月上旬。東京都「明治神宮外苑銀」杏樹林擁有約300公尺長的銀杏樹排列於道路兩側，從11月中旬開始，銀杏樹會逐漸變黃，到11月下旬時，整條道路將被金黃的銀杏樹所包圍，形成一幅壯麗的秋日景象。

近畿地區：11月上旬～12月上旬

近畿地區：11月上旬～12月上旬。（Weather News）

京都是觀賞紅葉的熱門地區，南北長的地形使得不同地區的紅葉季節略有不同，海拔高度較高的地區在11月上旬就能開始見到紅葉。京都「嵐山」的最佳觀賞時期為11月下旬至12月上旬，你可以在周邊的寺廟和神社散步，或者乘坐小火車欣賞紅葉，享受這段美麗的秋季之旅。

中國地方：10月下旬～11月下旬

中國地方：10月下旬～11月下旬。（Weather News）

中國地方的山區通常從10月下旬開始進入紅葉季；平原地區則在11月中旬至下旬達到最佳觀賞期。在日本三景之一的廣島縣「宮島」，你可以看到多種紅葉種類，如日本楓（イロハカエデ）、大紅葉（オオモミジ）、山紅葉（ヤマモミジ）等。園內的清流「紅葉谷川」也為紅葉增添了自然美感，而「紅葉谷橋」周邊則是拍攝紅葉的熱門地點，預計11月中旬至11月下旬會是最佳觀賞期。

四國地區：10月上旬～11月下旬

四國地區：10月上旬～11月下旬。（Weather News）

四國山區一般從10月上旬開始進入紅葉季；平原地區則在11月中旬開始達到最佳觀賞期。香川縣「寒霞溪」被譽為日本三大絕美溪谷之一，這裡擁有超過50種紅葉植物，為季節增添了色彩。隨著時序逐漸入秋，陡峭的岩山會被紅色和黃色的紅葉染上鮮豔色彩，展現出壯麗的自然美景。

九州地區：11月上旬～12月上旬

九州地區：11月上旬～12月上旬。（Weather News）

九州地區的山區一般從11月上旬開始進入最佳觀賞期；平原地區則在11月下旬到12月上旬達到巔峰。大分縣的「裏耶馬溪」位於「耶馬日田英彥山國定公園」內，是一個被奇岩和秀麗山峰環繞的秘境溫泉地。這裡的日本楓（イロハモミジ）會在11月中旬到下旬期間展現出鮮豔的紅葉。

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