韓國戒嚴｜尹錫悅批反對派癱瘓政府　外媒：預算案爭議或是導火線

韓國總統尹錫悅12月3日宣布緊急戒嚴令，批評反對黨劫持國會進程，使國家陷入危機。韓國國會其後通過一項動議，解除他宣布的戒嚴令。外媒分析，韓國自4月的大選後，執政國民力量黨大敗，國會維持「朝小野大」格局，難以通過他屬意的法案。此前國民力量黨正與反對黨就2025年的預算法案爭論不休，或成為尹錫悅頒布戒嚴令的導火線。



英國廣播公司（BBC）和法媒3日報道，反對黨在4月國會大選獲壓倒性勝利後，尹錫悅只能否決反對派通過的法案，卻未實踐自己屬意的法案。

2024年12月4日，韓國總統尹錫烈在韓國首爾宣布戒嚴令後，警方在國民議會外阻截示威者。（Reuters）

反對黨議員上週就通過國會委員會批准一項大幅縮減預算的計劃，削減了總統辦公室、檢察機關、警察和國家審計機構等機關的預算資金，總計削減約4.1兆韓元，而這項預算案是不能被尹錫悅否決。

另外，由於第一夫人金建希涉及多項貪污案，尹錫悅的支持度已遭重挫。反對派甚至因未能在「手袋門」等案件，進一步調查金建希，而計劃彈劾內閣成員。

圖為2024年12月3日，韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

報道稱，尹錫悅或可能因上述原因，再加預算案爭議這一「導火線」而選擇戒嚴。他列舉宣布戒嚴令的原因時就曾提到，在野黨挾持國會，攪亂國家，並強調他將肅清韓國國內「反國家勢力」。