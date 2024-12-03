韓國會緊急全體會議投票：宣布戒嚴令無效　190議員出席投贊成票

更新：韓國會會議通過解除戒嚴決議。韓國國會4日淩晨舉行緊急全體會議，就“要求解除緊急戒嚴令”進行了投票。190名議員出席了此次會議並投了讚成票，韓國國會議長禹元植隨後宣布緊急戒嚴令無效。



韓國：2024年12月3日，韓國總統尹錫悅在韓國首爾宣布戒嚴令後，警方封鎖國民議會的入口。（Reuters）

韓國總統尹錫悅12月3日以「消滅親朝勢力」、「保護自由憲法秩序」為理由，宣告頒布緊急戒嚴令，包括禁止集會等一切政治活動、出版受戒嚴司令部控制等，據韓聯社報道，若然國會多數議員要求終止戒嚴令，則可以解除禁令。

雖然韓國總統頒布戒嚴令，但據韓聯社報道，若然國會多數議員要求終止戒嚴令，則可以解禁。目前在野的共同民主黨在300議席的國會內擁有170個席位，有足夠票數廢除戒嚴令。

在野領袖憂軍方逮捕國會成員

在野黨派領袖、共同民主黨黨魁李在明已表示，國會將試圖廢除尹錫悅宣布的緊急戒嚴令，但也指軍方可能會試圖逮捕國會成員。韓聯社稱，國會入口目前被封鎖，只允許身份得到確認的部份人員出入。

圖為2024年12月3日，韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

根據韓國戒嚴司令部發布一號戒嚴令，宣布從2024年12月3日下午11時起在韓國全境公布以下事項：

1、禁止國會和地方議會、政黨的活動和政治結社、集會、示威等一切政治活動。

2、禁止否定自由民主主義體制或企圖顛覆的一切行為,禁止假新聞、捏造輿論、虛假煽動。

3、所有的言論和出版都受戒嚴司令部控制。

韓國軍方指，禁止國會、地方議會和政黨進行活動，所有傳媒和出版社均受軍方控制，命令還包括見習醫生在內的所有醫務人員在48小時內返回工作崗位。違反戒嚴令者可在沒有逮捕令的情況下被捕。