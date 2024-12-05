白宮：中國駭客「鹽颱風」入侵8間電信公司 搜集名人情報
撰文：聯合早報
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美國政府官員表示，中國為搜集美國名人的情報實施大規模的間諜活動，其中包括駭客入侵8間電信公司的網絡。據美國媒體的報道，駭客針對的目標包括候任正副總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及萬斯（JD Vance）。
彭博社12月5日報道，美國總統副助理兼負責網絡和新興技術的副國家安全顧問紐伯格（Anne Neuberger）4日指，在美國安全機構努力清除威脅的同時，名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國駭客組織依然在美國的一些網絡中有所行動。
紐伯格指美國政府着力調查此事的同時，總統拜登（Joe Biden）已多次聽取相關匯報。
美國國土安全部網絡安全和基礎設施安全局的官員3日表示，無法預測需要多長時間才能清除網絡中的入侵者。
國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4日與白宮、聯邦調查局和其他機構的官員共同出席了一次秘密閉門會議，向參議員通報了相關情況。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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