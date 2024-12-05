18年風水輪轉　中國嚴格審查向美國出口石墨　打了誰的臉

這兩天，全世界聚焦在韓國尹錫悦自導自演的鬧劇。一則消息被忽略了。中國商務部12月3日發布公告，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。



根據公告，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。關注到的輿論認為， 「此舉顯然是對美國的報復性打擊」。



這次中國商務部的相關出口管制，其中涉及石墨的部分是這麼說的：「石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」事實上，此前中國商務部與海關總署於2023年宣佈「高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，天然鱗片石墨及其製品，未經許可，不得出口」。

這是因為「三高」石墨可以用於軍事用途，比如彈道導彈的鼻錐，它需要耐高温，耐高速衝擊，金屬材料無法勝任，而「三高」石墨是最好的選擇。同樣的道理，導彈與火箭發射時瞬間温度會上升到幾千度，其底部噴管內襯必須用「三高」石墨，因為一般的金屬會在高温下融化。

除了了製造固體火箭發動機、彈道導彈和高超音速武器的耐熱部件外，人造石墨還被用作工程材料，用於製造精密加工的板、柱、螺母和螺栓，以及用於航空航天金屬（如鈦、不鏽鋼和其他合金）熱處理的加熱元件和固定裝置。石墨的另一個用途是作為模具，用於鈦、鋁和不鏽鋼鑄件以及非金屬複合材料。

此外，石墨也可用於核反應堆做為中子減速劑和中子反射體，石墨的耐高温、純度高特性，使其成為核反應堆中極為重要的原材料。更不要說由石墨發展而來的石墨烯這種在各領域都有廣泛用途的「未來材料」。

所以，很一目瞭然，對美出口的石墨製品面臨更嚴格的最終用戶和最終用途審查。顯然這就是與其他同步推出的管制措施一樣，嚴格禁止美國將從中國進口的這些戰略性材料用於軍事領域。

石墨烯是目前世界上最薄及最堅硬的奈米材料。（視覺中國）

有意思的是， 18年前的2006年，是美國國會嚴格禁止向中國出口石墨，理由是「防止中國利用石墨發展導彈和航天發射能力」。當時相關報道稱，「由於石墨有軍事用途，一直受到美國政府的嚴格管制。石墨可以用來生產固體火箭發動機的噴管，而這種發動機可以用於遠程洲際彈道導彈，或給航天發射器增加動力。因此向中國出口石墨必須經過美國政府的特別審批。」

後來時任美國總統小布殊反覆向國會解釋，證明「向中國出口石墨及加工設備不會威脅美國的航天發射工業，這些原料和設備也不會明顯改進中國導彈和航天發射能力」，美方才最終批准向中國出口900噸用於生產塑料的石墨，據說關鍵理由是「中國其實已獲得了石墨加工技術和設備，即便美國不賣給中國，中國也可以從其他國家，例如從法國輕易獲得。」

讓人想不到的是，才過去了18年，如今中國已經是世界上最大的石墨生產國和出口國，美國還不得不反過來從中國進口各種石墨製品。例如在新能源汽車領域，中國提供了全球97%的石墨電極，美國新能源汽車企業承認完全依賴於中國製造的石墨電極。

這也從另一個角度說明了美國製造業的急劇衰退。這條路就是這樣，不進則退。很多國家都是如此，一手好牌其實「爛」在了自己手裏。但不管從哪個角度說，如今的尷尬處境，都是美國自己選擇的道路。