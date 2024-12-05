澳洲可全面恢復肉類輸華　中國：相互尊重能解決各自經貿關切

澳洲政府表示中國已允許澳洲全面恢復對華出口紅肉後，中國商務部12月5日表示，這充分表明只要雙方堅持相互尊重、互利合作，加強溝通與對話，就能妥善解決好各自經貿關切。



中國商務部新聞發言人何亞東5日對此稱，自2023年以來，在雙方共同努力下，中澳兩國在一連串經貿問題上取得積極進展，中方支持兩國企業繼續加深拓展在傳統和新興領域的經貿合作，推動雙邊經貿關係高質量發展，造福兩國人民。

澳洲3日表示，阿爾巴尼斯工黨政府歡迎中國解除對澳洲2間肉類加工企業的禁令，為全面恢復對中國紅肉出口鋪路。

圖為2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，中國國家主席習近平在合照時與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）牽手。（Reuters）

根據路透社，北京現已取消2020年至2022年間禁止、所有10間澳洲屠宰場的貿易限制。

澳洲政府呼籲對新冠（COVID-19）起源進行獨立調查後，中國實施有關禁令，禁止從澳洲進口煤炭、大麥和葡萄酒等商品。自2022年工黨政府上台以來，幾乎所有這些限制都已取消，最後一項被禁產品龍蝦貿易將於年底重啟。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在一份聲明中表示：「這對澳洲出口商、生產商和農民來說是個好消息，自從我們當選以來，我們一直在不知疲倦地努力恢復貿易，這正是我們所看到的。這是貿易的勝利，也是澳洲就業的勝利。」