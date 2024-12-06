潘基文城大發表可持續發展主題演講　籲中美領袖攜手應對氣候暖化

全球綠色成長研究所及其理事會主席、前聯合國秘書長潘基文先生今日出席香港城巿大學舉辦的研討會，就全球可持續發展議題發表演講。除了分享自己在任秘書長期間在氣候問題上的經歷，他亦呼籲美國總統當選人特朗普與中國國家主席習近平一同協力對抗氣候溫化問題。



潘基文在2007至2016年擔任聯合國秘書長期間，致力搭建跨國合作橋樑，為全球弱勢群體發聲，並達成多項重大成果。其中最具代表性的貢獻包括促成2016年《巴黎氣候協定》的簽署，以及制定涵蓋氣候行動、清潔能源等多個範疇的《2030年可持續發展議程》及其17項SDGs。

潘基文分享了他對國際合作和可持續發展的熱忱，並敦促大家共同努力應對氣候危機。他指出，一直以來大家在說全球暖化（global warming），已漸漸變成「全球燙熱」（global heating），又引用現任聯合國秘書長古特雷斯的說法，我們已活在「全球沸騰」（global boiling）的時代。「我們須竭盡所能，包括公眾、個人、政府層面。最重要是政府與商業社群共同合作。政府須有強烈的政治意願，讓全球2050年達至零碳排。這是必須的。」

潘基文說，中國真誠、高調、積極的參與將至關重要，而中國在可再生技術和環境政策方面的進步應該是共同的。「我也衷心希望全世界的全球領袖都能有勇氣和智慧去做正確的事。友好的競爭是好的、開放的、必要的，可以發揮我們自身的優勢。」

他續指，在這方面，不應該讓競爭變成衝突，所以很關心美國和中國的關係將如何發展，希望特朗普與習近平兩位領袖可以在氣候及全球可持續發展問題上通力合作。

能源及環境學院15周年的研討會也邀請了多位國際知名研究學者和業界專家出席，通過主題演講和報告交流意見、經驗和見解。至於今日舉行的「城大傑出講座與能源及環境學院15周年：全球可持續發展與能源創新研討會」亦獲環境及生態局局長謝展寰先生，BBS，JP、立法會科技創新界邱達根議員等政商界領袖參與。

15年前，城大成立香港首間能源及環境學院，時至今日，能源及環境學院培育了逾1,160名環境專業人才，並開發多項促進可持續發展的創新方案，例如無電製冷塗層、可印刷式鈣鈦礦太陽能電池以及人工海堤生態工程組件等。