王毅籲發展中國家抵制脫鈎斷鏈　晤潘基文：中韓關係不能倒退

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月10日在全球共享發展行動論壇首屆高級別會議開幕儀式上致辭時呼籲發展中國家抵制脫鈎斷鏈。



王毅稱，各國要共謀發展治理，要堅持真正的多邊主義，抵制脫鈎斷鏈和單邊霸凌，支持聯合國發揮統籌協調作用，推動多邊發展機構改革，提升新興市場國家和發展中國家的代表性和發言權，構建更加公正合理的全球發展治理體系和制度環境。

他強調，中國是世界上最大的發展中國家，是全球南方陣營的，無論國際形勢如何變化，中方將堅持發展中國家定位，同廣大的南方國家堅定地站在一起，共同發展，共同振興。

王毅還表示，中日韓三國是搬不走的近鄰，中國尊重日韓與各國發展關係，但不能用於遏制甚至圍堵身邊近鄰。

王毅會見潘基文

王毅10日在北京會見聯合國前秘書長、博鰲亞洲論壇理事長潘基文時表示，中韓關係應當向前走，而不是停滯不前。

王毅表示，中韓建交30年來，兩國關係走過不平凡歷程，取得前所未有的成果，值得雙方倍加珍惜和維護，中韓關係應當在此基礎上向前走，而不是停滯不前，更不能倒退，中方對韓政策沒有變化，希望韓方同中方共同努力，克服暫時困難，重振交往合作活力，展現兩國關係廣闊發展前景。

潘基文感謝中方對他在擔任聯合國秘書長和博鰲亞洲論壇理事長期間提供的有力支持，讚賞中方提出一系列重要全球倡議，為凝聚全球合力注入強勁動力。他說，韓中是聯繫緊密的近鄰，必須友好相處，自己將繼續為韓中關係發展作出努力。

二人亦就包括朝鮮半島局勢在內共同關心的問題交換看法。