反政府武裝逼近霍姆斯　中東3國外長會晤　商討敘利亞局勢

敘利亞反政府武裝12月6日聲稱，他們已推進到第三大城市霍姆斯（Homs）以及已攻下南部城市德拉（Daraa）。伊拉克、伊朗、敘利亞三國外長同日在巴格達（Baghdad）召開會議，商討應對敘利亞局勢。



路透社6日報道，反政府武裝消息人士稱，他們與當地政府軍隊達成協議後，接管了Daraa市，同時承諾確保政府士兵、該市官員能安全撤往大馬士革。

另外，反政府武裝沙姆解放組織（HTS）聲稱已推進到霍姆斯市的邊緣，並下達最後通牒，呼籲市內的政府軍倒戈。

2024年12月6日，敘利亞哈馬市（Hama），圖為一名男子手持敘利亞反對派的旗幟。（Reuters）

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，3國外長在舉行會晤後發表聯合聲明，重申尊重敘利亞的主權、統一和領土完整，並表示同意三國之間持續保持磋商和協調，以應對當前局勢發展。

他們強調，敘利亞面臨的安全威脅將嚴重影響整個地區的穩定，因此他們除了協調、合作以及持續的外交磋商外別無選擇。