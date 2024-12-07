路透社：中國金屬出口限制嚴重影響西方企業運作

自去年以來，中國對鎵（gallium）、鍺（germanium）、銻（antimony）、超硬材料（superhard materials）、石墨（graphite）等兩用物項實行了出口管制措施。12月3日，商務部又發布關於加強對美國出口管制的公告，宣布嚴控對美國出口相關兩用物項。外媒普遍將此視為對美國一系列打壓遏制行為的迅速反制。



路透社12月6日報道，「中國對戰略礦產的管制開始擊中西方企業痛點。」由於中國是鎵、鍺、銻等關鍵礦產的主要供應國，中方的出口管制措施已導致這些礦物在國際市場的價格飆升。許多西方企業的供應出現短缺，不得不尋找替代供應。

報道指，德國化工和消費品巨頭漢高（Henkel）公司11月通知客戶，將暫停交付四種汽車製造商廣泛使用的粘合劑和潤滑劑。該公司兩名高層在一封信中寫道：「我們的供應商已通知我們，這些原材料的進口將被推遲，等待中國批准許可申請。」

漢高公司表示，相關產品的交付遭遇不可抗力，無法預測這種情況將持續多長時間，「我們正與供應商保持密切聯繫，將利用一切商業上合理的手段，通過我們的全球供應鏈來解決問題，支持我們的客戶。」

這封信件的內容之前並未公開，對於信中提到的問題，漢高告訴路透社，該公司正致力於支持客戶並尋找替代的供應，「我們在密切關注全球銻的供應情況，努力找到解決方案以滿足客戶的訂單。」

圖為2023年6月19日，德國和中國國旗在柏林隨風飄揚。（Reuters）

隨着中國加強出口管制，鎵、鍺、銻等關鍵礦產在國際市場的價格迅速上升。總部位於英國的市場情報提供商Argus透露，在鹿特丹現貨市場上，銻的價格已經上漲近230%，達到每噸約3.9萬美元。銻是一種稀有礦產，對導彈、核武器和夜視儀等軍事裝備至關重要。

加拿大多倫多的稀土和稀有金屬產品製造商Neo Performance Materials表示，2024年上半年，在中國境外銷售的鎵價格比中國國內高出30%至40%。

路透社指出，中國的出口管制措施已對西方企業造成了衝擊，許多西方企業的供應中斷，不得不尋找其他可用的供應商。北美唯一的銻加工商美國銻（UAMY）董事長埃文斯（Gary Evans）表示，該公司正計劃提高美國蒙大拿州（Montana）的冶煉廠的產量。

埃文斯指：「我們決定提高產量的主要原因是，鹿特丹銻價格已經上漲了兩倍多。中國的出口管制大大增加了對我們成品的需求。」

插圖攝於2023年7月6日，圖為中國國旗置於元素週期表上的鎵（Gallium）和鍺（Germanium）元素旁邊。（Reuters）

西方企業還試圖通過其他途徑獲取戰略礦產，例如從鋅礦石中提煉出鍺。專注於從回收材料中提煉稀土元素的美國ReElement Technologies行政總裁詹森（Mark Jensen）表示，該公司在一周里至少接到10個美國礦產供應商的電話，他們願意提供鋅礦石。

中國商務部12月3日發布關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告，包括禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，嚴控鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨相關兩用物項對美國出口等，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。任何國家和地區的組織和個人違反相關規定，將依法追究責任。

美國彭博社注意到，中方已着手將出口管制延伸至中國境內外的公司，並將中國產品或含有中國零部件的產品納入制裁範圍。這代表，中國開創了禁止他國企業向美國出售產品的先例。

總部位於北京的策緯諮詢公司（Trivium China）副總監努尼斯特分析稱：「中國在對美國發起反制方面一向比較行動緩慢或謹慎，但現在似乎很明顯的是，中國開始放開手腳了。」

圖為2023年1月30日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後，有一面中國國旗及美國國旗。（Reuters）

策緯諮詢另一名副總監庫姆斯表示，雖然尚不清楚具體執行標準和強度，但中方此舉顯然是為了堵住企業試圖通過第三國規避管制的潛在漏洞。他說，對於相關行業的企業來說，這意味着他們不能依賴任何漏洞來維持相關兩用物項供應。「簡而言之，企業需要儘快找到替代供應」。

但西方想要建立「替代供應」並非易事。美國在鎵、鍺和石墨方面高度依賴外國進口，但這幾種金屬礦產無論是在儲量還是在出口上，中國均在全球佔據領先地位。數據顯示，2023年中國生產了全球98%的鎵和60%的鍺，天然石墨的產量佔到全球總產量的77%。

美國國際貿易委員會今年3月的一份報告還指出，2018年至2021 年，中國佔美國鍺進口量的54%，占鎵進口量的53%。在中方去年8月開始正式實施出口管制後，海關數據顯示，截至今年10月，中國沒有向美國付運任何鍛造和未鍛造的鍺或鎵。

美國地質調查局在11月的一份報告中警告稱，中國全面禁止鎵和鍺的出口可能會給美國經濟造成34億美元（約264.5億港元）的直接損失，並引發供應鏈運行受阻的連帶效應。

對於中方的出口管制措施，商務部新聞發言人3日表示，近年來，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，濫用出口管制措施，無端限制有關產品對華出口，並將多家中國企業列入制裁清單進行打壓遏制，嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害企業正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

2024年10月17日，中國商務部發言人何亞東主持例行新聞發布會。（商務部網站）

發言人表示，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律規定，中方決定加強有關兩用物項對美國出口管制。

發言人強調，中國政府堅定不移推進高水平對外開放，堅決反對任何泛化國家安全概念的錯誤做法。中方願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。

本文獲《觀察者網》授權轉載

