越南宣布解散國資委　旗下19間國企將回歸政府各部管理

越南12月6日宣布，政府為精簡和提高組織機構的效率，將解散於2018年成立的越南企業國家資產管理委員會（CMSC，簡稱國資委），而旗下的19間國資集團、總公司將回歸各政府部門管理。



越南通訊社旗下《越南新聞》（Việt Nam News）6日報道，副總理阮和平早前簽署第141 號文件，旨在簡化政府機構的組織。根據文件，越南國資委將停止運作，19間集團公司的所有權和管理職責將轉移各部會。

一些國企巨頭，如越南國家石油和天然氣集團、電力集團、郵政通訊集團等公司，將回歸政府黨委管理。國資委餘下的部門和人員，則劃歸財政部。

2017年11月23日，越南河內市中心，越南國旗在越南國家銀行大樓頂隨風飄揚。（Reuters）

另一副總理胡德福表示，國資委解散這件事必須快速辦妥，國資委與相關企業和公司會面，討論如何確保轉型的效率和一致性。

國資委副主任報告稱，與2018年相比，19間國企集團公司的資產顯著增加。到目前為止，越南國企所有權權益資產為1.18萬億越南盾，成長了11%。相關企業持有的總資產達2.54萬億越南盾，成長了5%。