敘利亞叛軍迫近大馬士革　特朗普：美國不應介入衝突

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月7日說，華府不應捲入敘利亞衝突。



特朗普在自己成立的網上社交平台Truth Social發文稱：「敘利亞一團糟，但不是我們的朋友，美國不應該與它有任何關係。這不是我們的戰鬥。讓它自行結束吧。不要捲入！」

敘利亞反對派武裝組織在11月底發動閃電戰佔領一座又一座城市，截至目前，西北部的阿勒頗、中部的哈馬和霍姆斯，以及靠近約旦的南部城市德拉都落入他們的手中。其中，德拉位於首都大馬士革以南只有約100公里。

其他地方武裝也開始動手搶地盤。

2024年12月7日，敘利亞霍姆斯（Homs）市郊，數名反政府武裝份子坐在一汽車上。（Reuters）

消息人士向路透社透露，美國支持的敘利亞庫爾德武裝領導的聯盟6日佔領了代爾祖爾（Deir el-Zor）。代爾祖爾是巴沙爾政府在東部廣闊沙漠的主要立足點。

敘庫爾德部隊的消息稱，恐怖組織ISIS也已控制了敘利亞東部的一些地區。

當前的戰況迫使敘利亞的鄰國黎巴嫩和約旦關閉了邊境口岸，伊朗6日開始從敘利亞撤出軍事指揮官和人員。

此外，敘利亞邊境小鎮加伊姆（Al-Qaim）市長馬赫拉維星期六透露，約2000名敘利亞士兵已越過邊境，進入伊拉克尋求庇護。

他說，一些士兵受傷，目前正在接受治療。

本文獲《聯合早報》授權轉載

