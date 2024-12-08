土耳其支持敘利亞叛軍　全因大家都是「自己人」？

敘利亞（Syria）叛軍12月8日攻陷首都大馬士革，稱要推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權。而叛軍獲得了土耳其政府的支援，他們獲總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）力撐的原因，與兩國境內都有的一個民族—庫爾德人（Kurds）不無關係。



美國外交關係協會（CFR）稱，土方除了向沙姆解放組織（HTS）提供武器，還支持叛軍中的敘利亞國民軍（SNA）。土耳其希望借SNA打擊美國支持的政黨敘利亞民主力量（SDF），後者包括庫爾德人的人民保衛軍（YPG）。

2018年3月24，日本東京有一名庫爾德男子舉着印有敘利亞人民保衛軍(YPG) 與庫爾德工人黨(PKK) 創始人阿卜杜拉·奧賈蘭的旗幟。（Getty Images）

據英國廣播公司（BBC）報道，庫爾德人是一個少數民族，分布在土耳其、伊拉克、敘利亞和亞美尼亞邊境。土耳其總人口有15%到20%是庫爾德人，其民族身份不被承認，被稱為「山地土耳其人」（Mountain Turks）。

敘利亞也有7%到10%的人口是庫爾德人，他們沒有國籍、土地被割給阿拉伯人，主要生活在大馬士革與阿勒頗。

1978年，庫爾德工人黨（PKK）成立，呼籲在土耳其境內獨立建國，並多次襲擊軍警，被政府視為恐怖分子。2012年後，敘利亞庫爾德人成立了YPG與民主聯盟黨（PYD），並參與敘利亞內戰。

美土關係：美土雙方在庫爾德人問題上摩擦不斷，在特朗普政府上台後，矛盾一度激化。圖為2017年5月，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）到訪白宮，會見美國總統特朗普。（Getty Images）

2014年，極端武裝ISIS佔領敘利亞北部，美軍介入並支持SDF打擊ISIS，幫助掌控了北部羅賈瓦地區，這是埃爾多安不想看到的。

土耳其相信，敘利亞的庫爾德武裝是PKK的外延，視為對國家統一的威脅，因此在敘利亞扶植了SNA，借此打擊外國敵人。