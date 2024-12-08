敘利亞巴沙爾政權倒台　俄羅斯伊朗等遭重大地緣挫敗

受到土耳其支持的「沙姆解放組織」在攻陷敘利亞（Syria）阿勒頗後，又乘勝進軍，包圍並進入了大馬士革（Damascus）。從各路新聞看，巴沙爾（Bashar al-Assad）領導的政府軍已全面崩潰。叛軍武裝稱，他們已經推翻巴沙爾政權。路透社消息說，巴沙爾已經坐上飛機出逃。



外圍看，伊朗也已經從敘利亞撤出外交和軍事人員。俄羅斯雖然仍在幫巴沙爾的政府軍作戰，但是作用非常有限。俄羅斯也明顯力不從心，難以扭轉整體頹勢。

七年前，巴沙爾是在俄羅斯和伊朗及真主黨武裝保護下才穩住局勢的，尤其是俄羅斯為保住在中東的最後一個戰略據點，為阿薩德政府提供了巨大戰爭支持，用坦克和温壓彈開路，幫阿薩德站住了腳跟。一點不誇張地說，俄羅斯就好像是阿薩德的再生之父，阿薩德也全面倒進了俄羅斯懷抱。

然而阿薩德這個靠別國扶持的政權，終究難以解決內部各路軍閥與教派勢力的爭權奪利與自身腐敗問題，在地盤內的統治非常脆弱，經濟民生一塌糊塗。只有在俄羅斯、伊朗和真主黨的幫助下，才能和得到土耳其等支持的叛軍以及庫爾德等達成平衡，艱難維持國內局勢。

敘利亞變天：圖為2024年12月8日，一段在社交平台流傳的片段顯示，第三大城市霍姆斯（Homs）有民眾慶祝前總統阿薩德（ Hafez al-Assad ）的雕像被拉倒。（Reuters）

但是長達近三年的俄烏戰爭導致俄羅斯實力嚴重受損，應付俄烏前線戰爭已經捉襟見肘的俄羅斯，已經不能再像之前那樣為阿薩德政府提供有效戰爭支持，相反還需要從敘利亞抽出兵力，投入到俄烏戰場。

而伊朗和真主黨，在以色列和美國的軍事打擊下，可以派往敘利亞作戰的主要軍事力量也遭到毀滅性打擊，領導層幾乎被團滅，更難以再為敘利亞提供戰爭支持。

隨着這種平衡被打破，一直想復興奧斯曼帝國影響的地緣機會主義者埃爾多安（ Recep Tayyip Erdoğan），抓住了機會。趁俄羅斯伊朗自顧不暇，埃爾多安一個反手掏肛，咬住了俄大帝在中東的脆弱命門，通過為沙姆叛軍輸入能量，迅速反攻，奪得大片土地，把俄羅斯、伊朗支持的阿薩德政府，逼入了絕境。

另一方面，雖然沒有證據支持，沙姆解放組織是否獲得了美英支持也尚未可知。沙姆解放組織等雖然帶有恐怖組織色彩，美英等國一直和這隻叛軍保持距離，但隨着拜登即將卸任，俄羅斯伊朗成為最主要針對對象，為鞏固戰爭遺產，美英等有沒有調整策略轉而支持沙姆叛軍，也很難說。

2024年12月8日在敘利亞阿勒頗，有民眾上街慶祝巴沙爾政府倒台（REUTERS）

當這種外部格局和力量變化灌入敘利亞內部，大國的地緣利益被分別施加在敘利亞不同派別身上，戰爭爆發並沿着俄羅斯和伊朗不願看到的方向發展就不奇怪了。

形勢發展到今天這個樣子，最受益、最滿足的當然是土耳其了。埃爾多安現在穩坐釣台，大口咀嚼着俄羅斯、伊朗和阿薩德政府的地緣殘骸，做夢都能笑出聲來。

而阿薩德、俄羅斯和伊朗則苦不堪言。如果叛軍繼續目前的攻勢，阿薩德家族恐怕將只有流亡一條路可走，他的下場會非常慘。

如果叛軍完全控制敘利亞後完整執行土耳其和（可能的）西方意志，那麼俄羅斯很可能將失去在敘利亞的軍事基地。俄羅斯將從戰略上從中東徹底擠壓出去，這是俄羅斯的重大地緣失敗。

至於伊朗，阿薩德政權如果倒台，則意味着德黑蘭多年經營的什葉派之弧，在敘利亞徹底坍塌，伊朗在中東的地位影響和地區議題的議價能力會被大幅削弱。

這三個重要的當事方，接下來都得看特朗普政府臉色，看埃爾多安願不願把到手的戰略利益，分享給他們幾口。