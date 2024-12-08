韓國奉俊昊等3000演藝人士聯署促尹錫悅下台　年輕人燭光集會示威

韓國戒嚴風波持續，圍繞對總統尹錫悅的聲討不斷，他12月7日露面致歉，承諾不再發布戒嚴令，仍然難以平息民憤。韓國演藝界逾3000名業界人士聯署，要求他下台，包括導演奉俊昊、演員文素利等人。名單也一度傳出有孫藝珍、全智賢、姜棟元等知名演員，但據韓媒8日報道，聯署者是業界內的同名人士。

韓國年輕人則走上街頭參與燭光集會活動，舉起應援熒光棒代替蠟燭，表達對尹錫悅政府的不滿。



2024年12月7日，韓國首爾，有民眾手持應援棒參加示威。（Reuters）

綜合韓媒報道，韓國影視界發起聯署，參與者包括導演奉俊昊、朴贊郁、演員文素利等共3007人，聲明表示如果彈劾是讓尹錫悅下台的最快方法，那就應該堅定執行，還批評戒嚴事件荒謬，「無論我們運用多少構思電影的想像力」，但在韓國仍發生了「只能是錯覺的事情」。

聯署名單也一度傳出有一眾知名韓星孫藝珍、全智賢、姜棟元、金高銀等，但韓媒之後在8日報道，他們為業界內的同名同姓人士，而不是演員。

韓國導演奉俊昊（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

韓國民眾對戒嚴感到憤怒，更有不少年輕面孔走上街頭。全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）7日在國會前發起燭光示威，過去民眾多以手持蠟燭表示抗議，但其中亦有眾多年輕人持本應在演唱會中出現的熒光棒與燈牌表達訴求。

韓媒《edaily》7日引述示威者指，他們旨在通過和平手段實現目標，而不是用暴力達成目的，而舉起應援燈光道具會降低示威門檻，形成新的文化以讓更多公民參與。

2024年12月7日，韓國首爾，圖為民眾走上街頭示威，呼籲彈劾總統尹錫悅。（Reuters）

韓國上一次政變發生在1979年，距今45年。當時正值總統朴正熙遇刺身亡，陸軍少將全斗煥發動政變並在次年宣布戒嚴，還暴力鎮壓示威，導致近200人喪生。