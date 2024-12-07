韓國戒嚴：尹錫悅彈劾案被否決　李在明揚言立馬重提直至通過為止

韓國總統尹錫悅12月3日突然頒布戒嚴令引起全國嘩然後，國會7日下午針對總統彈劾案進行表決。由於法定投票人數不足，有關議案遭廢除。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明7日較早前表示，若彈劾案被否決，共同民主黨將馬上召開臨時會議重新提案。



根據《韓聯社》，李在明7日在記者會上表示，他們「將反覆推動（彈劾案）直至通過為止」，雖然過程中執政黨國民力量會持續反對，但這也將證明國民力量是多們違背民意、違背國家，以及內亂罪的積極共犯。

共同民主黨稱，假如今次彈劾議案無法通過，預計下次最快在11日再次表決。

2024年12月4日，韓國在野共同民主黨領袖李在明出席在首爾舉行的集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

尹錫悅3日晚突然頒布戒嚴令，當時國民力量黨黨魁韓東勳稱總統的決定是錯誤，還要求尹錫悅交代並嚴肅追究責任。對於其後在野黨提出的彈劾尹錫悅議案，國民力量黨5日提出反對立場。

不過韓東勳6日表示，如果尹錫悅繼續履行總統職務，像這次緊急戒嚴等行動有可能再次上演，很有可能使國家和國民陷入巨大危險。有必要盡快讓尹錫悅停止履行總統職務。他同日與尹錫悅會面後，韓東勳再次表示，沒有獲得可以推翻此前觀點的理由，表達將繼續要求尹錫悅停職的訴求。

但執政黨6日晚再次舉行議員全體會議，決定維持5日反對彈劾的決定。

尹錫悅7日上午發表電視演說就「緊急戒嚴」道歉。韓東勳又表示，尹錫悅的狀況已不可能正常履職，提前結束任期是不可避免。然而國民力量黨稍後時間又表明最新立場，即將努力否決尹錫悅涉及的彈劾案以及「金建希特別檢察法」。