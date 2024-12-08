敘利亞飛機消失疑墜毀　路透社引消息指巴沙爾或已死　俄說法不一

敘利亞（Syria）反政府武裝組織12月8日攻入首都大馬士革，巴沙爾（Bashar al-Assad）政府倒台，巴沙爾目前去向不明。據路透社報道，一架飛機在離開大馬士革後飛往沿海地區，但之後離奇掉頭並在雷達地圖上「消失」，報道引述來自敘利亞的消息人士指，巴沙爾可能已在飛機失事中喪生。

俄羅斯外交部之後則指，巴沙爾已經離開敘利亞，並下令和平移交權力。



敘利亞巴沙爾政權12月8日倒台，有大馬士革的民眾手持反對派旗幟慶祝。（Reuters）

根據航班追蹤網站Flightradar數據顯示，一架敘利亞航空公司的伊爾-76（編號SYR9218）在叛軍攻入首都時從大馬士革機場起飛。這架飛機最初飛往敘利亞沿海地區，當地是巴沙爾的阿拉維派大本營，但中途突然掉頭，朝相反方向飛行數分鐘，最終從地圖上消失。

目前未知機上人員身份，但路透社引述兩名來自敘利亞的消息人士指，巴沙爾可能已在飛機失事中喪生，指飛機突然掉頭並從地圖上消失是個謎團。

2023年11月11日，沙特阿拉伯利雅得，圖為時為敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）出席伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation，OIC）首腦會議。（Reuters）

以色列《耶路撒冷郵報》8日則引述以色列官員指，巴沙爾飛往俄羅斯在敘利亞境內的赫梅米姆空軍基地（Khmeimim Air Base），他可能打算繼續前往莫斯科，但現階段尚未證實他已離開敘利亞。

報道還引述美國官員，稱美國追蹤巴沙爾行蹤，「相信他計劃飛往俄羅斯」。

反對派早前指巴沙爾已離開大馬士革，現已進入敘利亞總統府，並積極搜尋他行蹤。美媒8日報道指，反對派針對巴沙爾的搜查工作正在進行，目前正詢問可能了解他行蹤的敘利亞軍官和情報官員。