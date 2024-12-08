敘利亞巴沙爾政府倒台　英媒：徹底改變中東局勢

敘利亞反對派武裝組織12月8日宣布攻入首都大馬士革，路透社引述官員指總統巴沙爾（Bashar al-Assad）已經離開當地。巴沙爾政府倒台，英媒當日分析，敘利亞局勢將徹底改變中東，同時亦是自去年哈馬斯突襲以色列來中東最為重大的事件。



2024年12月8日，敘利亞武裝在第三大城市霍姆斯（Homs）聚集（REUTERS）

敘利亞臨近黎巴嫩、約旦、以色列三國，英國天空新聞（Sky News）8日分析，巴沙爾政府依靠伊朗與俄羅斯的支持介入中東的戰亂，例如向真主黨提供武器，向莫斯科提供臨海港口與空軍基地。

巴沙爾出身於敘利亞的阿薩德（al-Assad）家族，是前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）的兒子。哈菲茲自1970年代率領家族奪權後主政敘利亞，報道指，這個家族依靠非人道的殘酷手段確保對敘利亞的統治，同時還利用敘利亞位於中東的關鍵位置以獲得盟友的支持。

真主黨近幾個月來在與以色列的戰爭中落入下風，雙方11月27日在美國和法國的斡旋下停火。報道指，這令伊朗對以色列的代理人戰爭威脅戰略以失敗收場，而俄羅斯或亦因此被迫停止介入中東。

2024年12月8日，敘利亞阿勒頗，圖為人們聚集在廣場慶祝巴沙爾政府倒台。（Reuters）

報道還指反政府武裝沙姆解放組織（HTS）戰鬥力強悍，目前尚不清楚叛軍的支持者，以及他們初步獲得勝利後的具體措施，分析若敘利亞再發生形似阿拉伯之春的運動，其影響可能會愈發嚴重。