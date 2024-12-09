海地貧民窟逾180人遭殘殺多為長者　幫派頭目疑孩子中巫術報復

加勒比海島國海地（Haiti）治安持續不穩，首都太子港（Port-au-Prince）一個貧民區周末期間發生屠殺案，當地人權組織稱事涉一名幫派頭目，他懷疑自己的孩子因中巫術而患病，且元兇是貧民窟長者。海地總理辦公室12月9日發聲明稱，事件造成約180人死亡，批評「跨越紅線」，當局動員所有力量追查肇事者，包括幫派頭目菲力克斯（Monel“Mikano”Felix）。



聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，事件死亡人數至少為184人，其中包括 127名老年人。古特雷斯再次向成員國呼籲，向海地警方提供所需的財政和後勤支援。美國響應聯合國呼籲，白宮安全發言人並表示，美國對事件感到震驚。



路透社此前報道，人權組織「全國人權捍衛網絡」（National Human Right Defense Network）稱，位於首都太子港的貧民窟太陽城（Cite Soleil），在6日和7日遭到名為「共生」（Viv Ansanm）的幫派聯盟成員持刀襲擊。全國人權捍衛網絡指出，至少110人被殺害，全部年齡都在60歲以上。

圖為2024年7月29日，在海地首都太子港有肯尼亞警察與當地警方聯合巡邏。（Reuters）

該人權組織稱，共生聯盟的頭目菲力克斯（Monel “Mikano” Felix）懷疑，該社區老人通過巫術導致他的孩子患病，因此下令報復。

據指出，菲力克斯在孩子生病後，向一名巫毒教（Vodou，又稱伏都教）牧師尋求建議，獲得太陽城老人使用巫術的說法。該組織又稱，菲利克斯的孩子已於7日下午死亡。

圖為2024年7月29日，一名肯尼亞警察在海地首都太子港站崗。（Reuters）

太陽城是個極其貧困和人口稠密的貧民區，也是北半球最大貧民區之一。路透社報道稱，當地受到幫派力量的嚴密控制，包括手機的使用，限制了居民分享這次大規模殺戮事件相關訊息的能力。