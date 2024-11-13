兩客機海地上空遭槍擊　美國禁國內航空公司飛機前往30天

繼11月11日發生美國廉航精神航空（Spirit Airlines）飛機降落海地首都太子港（Port-au-Prince）遭槍擊事件被迫改往鄰國多米尼加後，另一美國航企捷藍航空（JetBlue）表示，當日旗下由太子港飛往紐約的航班亦遭槍擊，機身其後發現有子彈孔。美國聯邦航空管理局（FAA）昨日宣布，鑒於海地安全形勢持續不穩，對飛行安全構成風險，禁止美國所有航空公司航機在30日內飛往海地。



太子港機場周二仍然關閉，機場外有警察駐守，警犬協助檢查車輛，警員查問乘客。

海地政治動盪近日進一步升級，引發外界擔憂。該國自2016年來未有舉辦選舉，而自2021年，時任總統莫伊兹（Jovenel Moïse）遇刺身亡後便陷入動盪。目前，海地既沒有總統也沒有議會。

2024年11月12日，海地太子港，圖為當地警方在機場附近盤查過往車輛。（Reuters）

總理科尼耶（Garry Conille）11月10日遭該國過渡政治委員會解除職務，由參議員候選人、商人出身的費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）接任。科尼耶致函海地過渡委員會，批評解職行為違法。根據憲法，只有議會才能罷免現任總理。

據報，當地警方和幫派成員本周一曾在太子港爆發槍戰。