海地首都貧民窟黑幫火拼　110人死均為逾60歲長者　疑涉巫術傷童

加勒比海島國海地（Haiti）首都太子港（Port-au-Prince）的一個貧民區發生幫派衝突，據人權組織統計，至少110人被殺死，受害者年齡都在60歲以上。兇手懷疑其孩子被老人用巫術傷害。



路透社報道，人權組織全國人權捍衛網絡（National Human Right Defense Network）星期天（12月8日）說，海地首都太子港人口稠密的貧民窟太陽城（Cite Soleil）上周發生幫派衝突，幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）的成員在上星期五和上星期六（6日和7日）兩天持刀殺害110人，所有受害者年齡都在60歲以上。

圖為2024年7月29日，在海地首都太子港有肯尼亞警察與當地警方聯合巡邏。（Reuters）

據報告，衝突起因是共生聯盟的頭目菲力克斯（Monel “Mikano” Felix）懷疑一名老人通過巫術導致他的孩子患病。

全國人權捍衛網絡說，在孩子生病後，菲力克斯向一名巫毒教（Vodou，又稱伏都教）牧師尋求建議，後者則指責太陽城的老年人用巫術傷害孩童，促使菲力克斯下令展開屠殺。

共生聯盟的成員在上星期五的行動中用砍刀殺死至少60人，後於上星期六用刀子殺死50人。

圖為2024年7月29日，一名肯尼亞警察在海地首都太子港站崗。（Reuters）

太陽城是太子港一個極其貧困和人口稠密的貧民區，也是北半球最大貧民區之一。報道稱，當地受到幫派力量的嚴密控制，包括手機的使用，這限制了居民分享這次大規模殺戮事件相關訊息的能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

