王文濤晤主要國際經濟組織負責人　強調反對保護主義

商務部部長王文濤周一（9日）在北京分別會見世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、經濟合作與發展組織（OECD）秘書長科爾曼（Mathias Cormann），以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)。



圖為2024年12月9日，商務部部長王文濤在北京會見世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala），雙方就世貿組織改革、深化中國與世貿組織合作等深入交換意見。 （中國商務部圖片）

籲世貿恢復爭端解決機制正常運轉

王文濤與伊維拉會面時，雙方就世貿改革、深化中國與世貿合作等議題深入交換意見。王文濤表示，要繼續推進世界貿易組織改革，反對單邊主義、保護主義。

他指出，中方願與各方共同努力，推動改革取得積極進展。中方支持世貿在發展領域取得更多成果，呼籲恢復爭端解決機制正常運轉；中方亦支持盡早將投資便利化協定，納入世貿組織法律框架，達成漁業補貼第二階段協議，結束電子商務聯合聲明倡議談判，推動多邊貿易規則與時俱進。

促經合組織推動構建開放型世界經濟

與科爾曼會面時，雙方就世界經濟形勢、進一步深化雙方合作等議題深入交換意見。王文濤指出，中方願在貿易投資、數字經濟、綠色發展等領域，同經合組織分享政策經驗，開展人員交流，推進務實合作。希望經合組織能夠繼續發揮全球高標準國際規則「孵化器」的優勢，同中方攜手推動構建開放型世界經濟，反對保護主義。

斥一些國家搞「小院高墻」「脫鉤斷鏈」

王文濤與格奧爾基耶娃會面時強調，一些國家搞「小院高墻」、「脫鉤斷鏈」，濫用貿易保護措施，增加貿易往來成本，嚴重損害多邊貿易體制和國際經貿秩序，導致全球經濟碎片化。中國堅定支持自由貿易和真正的多邊主義，期待與國際貨幣基金組織保持溝通，共同推動國際合作，為世界經濟覆蘇發展貢獻力量。