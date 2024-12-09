李強與主要國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會

12月9日，國務院總理李強與主要國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會，圍繞「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」主題深入交流。

李強在會上批評，一些國家動輒加徵關稅，提高貿易壁壘，並強調中國主張實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，呼籲各國應和睦相處共同發展。



12月9日，李強在北京釣魚台國賓館同新開發銀行行長羅塞芙(Dilma Rousseff)、世界銀行行長彭安傑(Ajay Banga)、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)、世界貿易組織總幹事伊維拉(Ngozi Okonjo-Iweala)、聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯(Agustin Carstens)、金融穩定理事會主席諾特、亞洲基礎設施投資銀行行長金立群等10家國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。

圖為世界銀行行長彭安傑（Ajay Banga）10月15日在美國華盛頓接受路透社訪問。（Reuters）

李強表示，當前世界經濟增長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性進一步上升。國家主席習近平指出，要促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。各方要進一步聚焦發展，共同營造和平穩定的發展環境，促進全球治理水平提升，維護全球產供鏈穩定暢通，培育經濟增長新動能。

李強強調，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。長期以來，中國經濟為世界經濟持續注入強勁動力，日益呈現出自身發展的鮮明特點。一是有穩定增長的運行機制，堅持穩中求進、長遠規劃。中國將加大逆周期調節力度，加力實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費，下更大功夫解決突出問題，推動經濟持續回升向好。

二是有持續成長的增量空間，新需求、新動能將不斷形成。中國將進一步全面深化改革，加快建設全國統一大市場，著力推動科技創新產業創新，不斷增強經濟內生動力。三是有積極正向的外溢效應，始終同世界分享發展機遇。

中國科技領域的競爭力在迅速壯大。（VCG）

李強表示，中國將堅定不移推進高水平對外開放，出台更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中國經濟向上向好的底層邏輯沒有變，惠及世界的方向原則沒有變，這是中國經濟之於世界經濟最大的確定性。

李強指出，中方願同各方一道維護國際關系基本準則和多邊貿易體制。中方支持各國際經濟組織為全球治理發揮重要作用，將積極承擔與自身能力相匹配的國際義務，共同推動世界經濟健康穩定發展。

國際經濟組織負責人高度讚賞中國發展取得的巨大成就，表示中國經濟持續向好，堅持高水平對外開放，為世界和平與發展注入寶貴穩定性和強勁動力，對中國經濟轉型和未來充滿信心。各方願同中方加強合作，共同維護多邊主義和全球化進程，優先發展議題，堅持自由貿易，加大對發展中國家支持，應對氣候變化等全球性挑戰，推動世界經濟包容增長，促進共同繁榮和可持續發展。