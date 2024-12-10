敘利亞變天｜英美考慮將「沙姆解放組織」剔出恐怖組織名單

敘利亞反對派武裝12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。美國政府官員表示，美國政府不排除將敘利亞「沙姆解放組織」（HTS）從恐怖組織名單中移除，以便與其建立更密切的聯繫。另外，英國內閣辦公室部長麥法德（Pat McFadden）也稱，英國政府或將HTS剔出該國的恐怖組織名單，取決於該組織現在的行為。



圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

HTS是基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）在敘利亞的前分支，於2018年遭美國認定為恐怖組織。

《華盛頓郵報》9日報道，美方官員在國家安全委員會的吹風會上透露，HTS是過渡進程的重要組成部份，在符合美國利益的前提下，美政府有意以適當方式與其接觸。

但該官員強調，美方與包括HTS在內的多個反對派武裝接觸時，會根據實際情況及本著謹慎態度，「作出明智決定」。

圖為2024年12月9日，敘利亞城鎮邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）的民眾慶祝巴沙爾（Bashar al-Assad）政權被推翻。（Reuters）

另路透社報道，英國內閣辦公室部長麥法德9日表示，是否將HTS移離恐怖組織名單，相信將很快有決定，原因是考慮到當地局勢的發展。