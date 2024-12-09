敘利亞變天｜反對派釋放大量囚犯　逃出監獄男子：原定今天遭處決

敘利亞（Syria）反對派武裝12月8日攻陷首都大馬士革，巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台，反對派武裝當日到首都各監獄釋放囚犯，據外媒報道，不少民眾湧到監獄尋找家人，也有人逃出監獄後控訴巴沙爾政府用私刑虐待囚犯，甚至有人講述自己原定當天會遭處決。



圖為2024年12月8日，敘利亞大馬士革竄起濃煙，敘利亞反抗派武裝宣布推翻敘總統巴沙爾（Basharal-Assad）的政府。（Reuters）

《半島電視台》9日引述獲釋囚犯指，家人至今不知自己去向，甚至誤認為自己身亡，他還補充許多獄友同自己情況類似。

美媒9日指，有民眾聚集在監獄附近，希望能找到獲釋的家人，其中有民眾控訴當局踐踏法治，稱家人因在2011年舉報汽車被盜後遭拘，隨後不見蹤影，控訴當局「焚毀人心。」

一些原定在當日處決的囚犯亦獲釋出獄，其中有人感謝反對派舉動，透露下一步是找到家人，告知他們自己還活着的喜訊。

報道引述有男子拍片表示，他本來會在當日遭處決，「我向全能真主發誓，我和這個人（另一男子）本被安排在今天絞死，就在30分鐘前。」他又指，當日原本有54人會遭處決。

敘利亞有男子（右二）在影片表示，他原定當天會遭處決。在巴沙爾政權倒台後，他獲得反對派武裝釋放（影片截圖）

反對派武裝攻陷大馬士革後，釋放在監獄內的囚犯，圖為部份獲釋人士（Nedal Al-Amari/via REUTERS）

位於大馬士革北部的賽德納亞（Sednaya）監獄估計最多可收容1萬至2萬名囚犯，他們在8日被反對派釋放，反對派形容舉動是暴政時代的結束。

國際特赦組織（Amnesty International）等組織認為，該監獄每週都有數十人被秘密處決，估計2011年至2016年間有多達1.3萬名敘利亞人被殺害。英國皇家國際問題研究所（Chatham House）中東與北非（MENA）項目總監哈提卜（Lina Khatib）批評巴沙爾家族通過將人送入監獄在人們心中塑造恐懼與焦慮，「以維持控制並鎮壓政治反對派」。

巴沙爾政權倒台，四分五裂的敘利亞陷入前景未明的情況，圖為敘利亞各方勢力分佈圖（01製圖）