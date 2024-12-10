敘利亞變天｜總理允將權力移交反對派　美稱將與敘方所有團體合作

敘利亞反對派武裝組織12月8日攻入首都大馬士革，巴沙爾（Bashar al-Assad）政權隨之倒台，總理賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）昨日表示，同意將權力移交由反對派在2017年成立的「敘利亞救國政府」（Syrian Salvation Government），預計過程需時數日。



敘利亞前總統巴沙爾自反對派攻入首都後去向不明，俄羅斯9日證實他已抵莫斯科獲當局庇護。賈拉利則留守維持政府運作，並與反對派領袖朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）會面，達成權利移交協議。

《半島電視台》指，反對派授權敘利亞救國政府的巴希爾（Mohammed al-Bashir）擔任總理，並組建敘利亞過渡政府。

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

自敘利亞變天後，多國開始與反對派領袖接觸，路透社引述消息人士指，卡塔爾外交官與「沙姆解放組織」（HTS）建立聯繫，並計劃今日與巴希爾通話。

美國政府則表示，將與敘利亞所有組織合作。國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，敘利亞政局多變，還預測ISIS將在過渡期間試圖在敘利亞重建。