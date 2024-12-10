中國擬於倫敦建全歐最大駐英使館　遭地方官員反對憂安全風險

路透社報道，中國計劃在英國倫敦建設最大的新使館，12月9日遭到當地官員拒絕，理由是可能對附近居民構成安全風險。而這次計劃「觸礁」，可能給英國帶來外交壓力。



2016年，中國政府買下了倫敦塔（Tower of London）附近的歷史遺址——皇家鑄幣局（Royal Mint Court），但迄今未獲得在當地建造新大使館的規劃許可。

按照計劃，中方希望建造一座佔地70萬平方英尺（約6.5萬平方米）的大使館，這將是中國在歐洲最大的使館，幾乎是駐美國華盛頓使館規模的2倍。

2022年9月17日，人龍經過倫敦塔（Tower of London）的對岸。（Getty Images）

今年10月，英國政府表示會做出最終決定，但會考慮當地居民和議會的意見。最終，中國新使館選址預定地塔村（Tower Hamlets）的政客昨日一致投票反對計劃，表示「可能會對附近居民構成安全風險」。

不過，新使館的計劃最終還要視乎英國中央政府的決定，這項興建計劃將在2025年進行為期8天的審查，最遲在5月作出決定。

2024年12月2日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦市政廳舉行的年度市長宴會上發表講話。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer）上月表示，中國國家主席習近平向他提出此事後，他已要求各部長審查該計劃。在工黨新政府的領導下，英國近期對中國採取較友善態度，希望改善關係以促進經濟。