特朗普稱上週與習近平「溝通」 看好中國斡旋俄烏和平
撰文：官祿倡
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國全國廣播公司（NBC）12月8日播出的節目中表示，他近期曾與中國國家主席習近平「溝通」（had communication）。他另外又在社交網站主張中國可在斡旋俄烏停戰中發揮作用。
這檔節目於6日錄製，特朗普指他與習近平相處得很好，兩人上週有過「溝通」，但他沒有透露溝通具體時間和討論內容。
他也看好中國可在斡旋俄烏和平中發揮關鍵作用，在社交平台發文指「中國可以提供協助，世界在等待。」
習近平在2023年11月15日舉辦的「習拜會」中，與拜登達成協議，協同美國共同打擊可作為毒品的芬太尼。特朗普則指若自己在2020年當選或將對毒販採取更強硬立場，不過他坦言未與習近平討論台灣問題，稱「我們談論了其他事情。」
中國外交部發言人毛寧9日未證實習近平和特朗普是否曾經溝通，只重申中方一貫立場，毛寧說：「中國的對美政策是一貫的、明確的，我們願意同美方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，造福兩國、惠及世界。」
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