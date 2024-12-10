NVIDIA英偉達回應遭中國反壟斷調查：信守全球營商之承諾

中國國家市場監管總局12月9日發布公告，因科技公司英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）涉嫌違中國反壟斷法，依法對其立案調查。英偉達回應表示，該公司在開展業務的任何地方履行承諾，強調樂意回答監管機構對業務的任何問題。



英偉達中國12月10日向內地雜誌《財經》表示，「英偉達憑藉實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題。」

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

中方公告指，市場監管總局收到英偉達收購邁絡思股權案的經營者集中反壟斷申報。

英偉達是全球知名晶片公司，主要生產GPU（圖形處理器）。邁絡思科技（Mellanox Technologies）則是網絡設備供應商，主要生產網絡控制晶片、網卡和線纜等。

《財經》表示，中國市場在英偉達的營業額中有較大比重。英偉達財報顯示，截至2024年前三季度，英偉達在中國大陸地區（含香港）營收115.7億美元，在其收入中佔12.7%。