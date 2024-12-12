聯合國大會大比數通過決議案　要求加沙地帶立即停火

英國媒體報道，聯合國大會（UN General Assembly）12月11日以大比數通過無約束力的決議案，要求以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）在加沙地帶立即、無條件及永久停火和立即釋放所有人質。



據路透社報道，要求加沙立即停火的決議案A/ES-10/L.33，最終投票結果為贊成158票、反對9票、棄權13票，決議獲得通過。

聯合國大會12月11日投票通過要求加沙立即停火的決議案：

報道指，中國、英國及法國等國家在表決時投贊成票，美國與以色列則投下反對票。

聯合國大會同時通過決議案，表態全力支持聯合國近東難民處（UN Relief and Works Agency，UNRWA）在巴勒斯坦執援助任務，並呼籲以色列信守國際承諾和履行責任，容許人道援助順利進入加沙地帶。

聯合國大會12月11日投票通過全力支持聯合國近東難民處在巴勒斯坦執行人道援助任務：

據報道，美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）批評決議案並未提及哈馬斯對以色列的攻擊。中國常駐聯合國代表傅聰則批評美國偏幫以色列，並在安理會多次運用否決權，導致未能落實加沙停火。

中國常駐聯合國代表傅聰又指：「我們看到個別國家對盟友的縱容和偏袒，達到了毫無底線的程度。我們看到國際法的選擇性適用和雙重標準，達到了前所未有的程度。把停火問題與其他問題掛鈎，甚至反過來為停火設置前提條件，實際上就是為延續戰爭開綠燈，就是縱容繼續殺戮。」