敘利亞內戰升級　聯合國秘書長籲各方停戰保護平民

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）12月2日在例行記者會上表示，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲敘利亞衝突各方立即停止敵對行動，保護平民，恢復聯合國推動的政治進程。



根據新華社，古特雷斯對最近敘利亞西北部暴力升級表示震驚。他呼籲立即停止敵對行動，提醒各方履行國際法，包括人道主義法規定的義務，並根據安理會第2254號決議，立即恢復聯合國推動的政治進程。

古特雷斯敦促衝突各方必須保護平民和民用物品，包括允許逃離的平民安全通行。他說：「敘利亞人民已忍受近14年的衝突，他們應擁有一個能夠帶來和平而不是更多流血的政治前景。」

古特雷斯強調，各方迫切需要與聯合國秘書長敘利亞問題特使認真接觸，根據安理會第2254號決議，規劃出一條全面擺脫衝突的道路。

自11月27日起，敘政府軍與反對派武裝及極端組織持續在敘西北部地區發生大規模交火。2011年敘利亞內戰爆發。2015年12月，聯合國安理會通過包括敘利亞憲法改革內容的第2254號決議。