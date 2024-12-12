以色列落實停火協議　首批軍隊撤出黎巴嫩

美國中央司令部宣佈，以色列軍隊首次從黎巴嫩南部的一個城鎮撤軍，並由黎巴嫩軍隊根據停火協定接替。



中央司令部（CENTCOM）星期三（12月11日）發佈聲明說，司令部領導人埃裡克·庫里拉（Erik Kurilla）「今天在黎巴嫩阿爾·希亞姆（Al-Khiam）的執行和監測總部出席了以色列國防軍首次撤離和黎巴嫩武裝部隊替換，這是（停火）協議條文之一」。

聲明引述庫里拉的話說：「這是實施持久停火的重要第一步，為繼續取得進展奠定了基礎。」

圖為2024年9月25日，黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）在美國紐約出席聯合國大會。（Reuters）

法新社引述黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）說，「今天在希亞姆和瑪律賈尤恩（Marjayoun）地區駐紮部隊，是加強軍隊在南部部署、執行停火決定的根本性一步。」

米卡提在社交媒體X上發的一篇帖子中說：「我們向軍隊為建立『南部穩定』所做的努力致敬。」

與此同時，以色列軍方聲明說，其第七旅已「完成在黎巴嫩南部希亞姆的任務」。聲明稱，「根據停火協定和美國的協調，黎巴嫩武裝部隊士兵將與聯合國駐該地區維和部隊聯黎部隊一起部署在該地區」。

在哈馬斯於2023年10月7日襲擊以色列南部後，黎巴嫩真主黨為支持哈馬斯開始以色列進行近一年的跨境交火，以色列於9月底加強了在黎巴嫩南部的軍事行動。

停火協議於11月27日生效，目前基本維持，但雙方都指責對方多次違反停火協定。

根據協定，在以色列軍隊撤離的60天內，黎巴嫩軍隊和聯合國維和部隊將部署到黎巴嫩南部。

真主黨還打算將其軍隊撤至利塔尼河（Litani river）以北，距離邊界約30公里（20英里），並拆除它在黎巴嫩南部的軍事基礎設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

